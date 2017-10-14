Van'da PKK'nın silah ve bombaları ele geçirildi

İl Emniyet Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK'lı teröristlerin kent merkezinde bombalı ve silahlı eylemlerde kullanmak üzere İpekyolu ilçesinin Hacıbekir ile Karşıyaka Mahallesi'ne silah ve mühimmat getirildiği ihbarını aldı.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, mahallerdeki 2 eve eş zamanlı operasyon düzenlendi.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda 2 kişi gözaltına alınırken, ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda, 2 roketatar, 16 roket mühimmatı, 1 keskin nişancı silahı kanas, 1 kalaşnikof tüfek, 1 G3 piyade tüfeği, 5 şarjör, 3 el bombası, 4 fünye grubu ve 5 elektrikli kapsül ele geçirildi. Soruşturma başlatıldı.













