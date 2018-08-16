Van'da PKK'nın tuzakladığı EYP imha edildi

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın halka yönelik planladığı eylemleri engellemek, huzur ve güven ortamını muhafaza etmek amacıyla Başkale ilçesine bağlı Sallıdere Mahallesi'nde 'Şehit Jandarma Er Ekrem Kaygısız Operasyonu' düzenledi.
1 TERÖRİST YAKALANDI
Dün 1 teröristin öldürüldüğü, 1 teröristin de saklandığı ağaçta yakalandığı operasyonda, arama- tarama faaliyetinde bulunuldu.
EL YAPIMI PATLAYICI İMHA EDİLDİ
Güvenlik güçleri, terör örgütü PKK'nın mahallede toprağa gömdüğü 1 el yapımı patlayıcıyı tespit etti. Patlayıcı, olay yerine gelen uzman ekipler tarafından kontrollü imha edildi. Bölgedeki operasyonların sürdürüldüğü belirtildi.