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Van'da PKK'nın tuzakladığı EYP imha edildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, bölgede düzenlenen operasyonlar sırasında bulunan PKK'nın tuzakladığı el yapımı patlayıcının, imha edildiği bildirildi.

DHA | 16.08.2018 - 10:00..
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Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın halka yönelik planladığı eylemleri engellemek, huzur ve güven ortamını muhafaza etmek amacıyla Başkale ilçesine bağlı Sallıdere Mahallesi'nde 'Şehit Jandarma Er Ekrem Kaygısız Operasyonu' düzenledi.

1 TERÖRİST YAKALANDI

Dün 1 teröristin öldürüldüğü, 1 teröristin de saklandığı ağaçta yakalandığı operasyonda, arama- tarama faaliyetinde bulunuldu.

Van'da PKK'nın tuzakladığı EYP imha edildi

EL YAPIMI PATLAYICI İMHA EDİLDİ

Güvenlik güçleri, terör örgütü PKK'nın mahallede toprağa gömdüğü 1 el yapımı patlayıcıyı tespit etti. Patlayıcı, olay yerine gelen uzman ekipler tarafından kontrollü imha edildi. Bölgedeki operasyonların sürdürüldüğü belirtildi.

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