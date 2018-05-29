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Van'da PKK'ya ait 3 sığınak bulundu

Van'ın Başkale ilçesinde yapılan terör operasyonunda, PKK'ya ait 3 sığınakta, el yapımı patlayıcı düzenekleri ve yaşam malzemeleri ele geçirildi

DHA | 29.05.2018 - 09:36..
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Başkale'de PKK'lı teröristlerin barınma alanlarına yönelik operasyonlarını sürdüren jandarma ekipleri, ilçenin Barış Mahallesi kırsalında 'Şehit Jandarma Er Durmuş Haliloğlu' operasyunu düzenledi.

KULLANILAMAZ HALE GETİRİLDİ

Operasyonlar sırasında PKK'ya ait 3 sığınak tespit edildi. Sığınaklarda yapılan aramalarda ise 4 el yapımı patlayıcı düzeneği, 25 metre kablo, 2 tüp, 1 akü, mühimmat, tıbbi ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. Sığınaklar kullanılamaz hale getirildi.

Van’da teröristlerin barınma alanlarının imha anı ViDEO

Van'da PKK'ya ait 3 sığınak bulundu



Van'da PKK'ya ait 3 sığınak bulundu



Van'da PKK'ya ait 3 sığınak bulundu



Van'da PKK'ya ait 3 sığınak bulundu



Van'da PKK'ya ait 3 sığınak bulundu



Van'da PKK'ya ait 3 sığınak bulundu

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