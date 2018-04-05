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Van'da PKK'ya ait kara gömülmüş 7 sığınak bulundu

Jandarma'nın Erciş ilçesinde düzenlediği operasyonla bulunan PKK'ya ait 7 sığınak ve içerisindeki malzemeler, imha edilerek kullanılamaz hale getirildi.

DHA | 05.04.2018 - 09:56..
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Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, Erciş ilçesine bağlı Aladağlar bölgesinde, PKK terör örgütünün kış üstlenmesi yaptığı alanlara düzenlenen 'Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ahmet Çelik' operasyonunda, teröristlere ait 7 sığınak tespit edildi.

Van'da PKK'ya ait kara gömülmüş 7 sığınak bulundu

PATLAYICI VE YAŞAM MALZEMELERİ BULUNDU

Kara gömülü sığınaklarda, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan 12 kilogralıklık 16 tüp, 352 pil, 68 rulo bant, 8 rulo koli bandı, 1 tel makası, 1 çift eldiven, 700 kilogram un, 175 kilogram küp şeker, 30 kilogram tuz, 275 kilogram kuru bakliyat, 105 kilogram makarna, 50 paket hazır çorba ele geçirildi.

Van'da PKK'ya ait kara gömülmüş 7 sığınak bulundu

OPERASYONLAR SÜRÜYOR

Ele geçirilen malzemeler, uzman ekipler tarafından kontorüllü bir şekilde imha edildi, sığınaklar kullanılamaz hale getirildi. Bölgede teröristlere yönelik operasyonların devam ettiği belirtildi.

Van'da PKK'ya ait kara gömülmüş 7 sığınak bulundu



Van'da PKK'ya ait kara gömülmüş 7 sığınak bulundu



Van'da PKK'ya ait kara gömülmüş 7 sığınak bulundu



Van'da PKK'ya ait kara gömülmüş 7 sığınak bulundu



Van'da PKK'ya ait kara gömülmüş 7 sığınak bulundu



Van'da PKK'ya ait kara gömülmüş 7 sığınak bulundu



Van'da PKK'ya ait kara gömülmüş 7 sığınak bulundu

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