Van'da PKK'ya ait kara gömülmüş 7 sığınak bulundu

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, Erciş ilçesine bağlı Aladağlar bölgesinde, PKK terör örgütünün kış üstlenmesi yaptığı alanlara düzenlenen 'Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ahmet Çelik' operasyonunda, teröristlere ait 7 sığınak tespit edildi.
PATLAYICI VE YAŞAM MALZEMELERİ BULUNDU
Kara gömülü sığınaklarda, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan 12 kilogralıklık 16 tüp, 352 pil, 68 rulo bant, 8 rulo koli bandı, 1 tel makası, 1 çift eldiven, 700 kilogram un, 175 kilogram küp şeker, 30 kilogram tuz, 275 kilogram kuru bakliyat, 105 kilogram makarna, 50 paket hazır çorba ele geçirildi.
OPERASYONLAR SÜRÜYOR
Ele geçirilen malzemeler, uzman ekipler tarafından kontorüllü bir şekilde imha edildi, sığınaklar kullanılamaz hale getirildi. Bölgede teröristlere yönelik operasyonların devam ettiği belirtildi.