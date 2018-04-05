Van'da PKK'ya ait kara gömülmüş 7 sığınak bulundu

1,779 kez izlendi

1,497 kez izlendi

1,366 kez izlendi

1,887 kez izlendi

1,389 kez izlendi

1,480 kez izlendi

1,500 kez izlendi

Rio'da en keyifli aktivite Sugar Loaf Dağı’na teleferik ile çıkmak

İzmir'deki banliyö tren hattı İZBAN'da enerji sağlayıcı sistemindeki arıza nedeniyle seferlerini aksattı. Mağdur olan vatandaşlar otobüsü tercih edince bu kez duraklarda yığılma oldu.

İZBAN'daki arıza vatandaşı mağdur etti

Kripto para piyasalarındaki dalgalanmalar sürüyor. En gözde kripto para birimi Bitcoin, yeniden düştü.

Bitcoin yeniden 7 bin doların altına geriledi

Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, Ersun Yanal'a sitem ederek,"Sen nasıl bir insansın 6-1 yenildiğin maçtan sonra Trabzonspor’u mahkemeye veriyorsun. Aziz Yıldırım sana az bile demiş" şeklinde konuştu

Muharrem Usta: Aziz Yıldırım Ersun'a az bile demiş

Mina Başaran'ın arkadaşı Aslı İzmirli de uçak kazasında hayatını kaybetmişti.

Turizmde bu yıl 'Perge Yılı' ilan edilen Antalya'da, antik kentteki tarihi sütunların ayağa kaldırılması için kampanya başlatıldı.

Perge'de dikili bir sütunun olsun

1 CHP'li Mahmut Tanal kendisine kumpas kurulduğunu söyledi Meclis önündeki eylemde bir kadından soyunmasını isteyen CHP'li vekil, kendisinin bir provokatör olarak gösterilmeye çalışıldığını savundu.

2 Avustralyalı şirket Diyarbakır'da petrol buldu Avustralya merkezli Trans Atlantic Exploration Mediterranean International, bir adet petrol işletme ruhsatı için başvuruda bulundu.

3 Ankara'daki Suriye Zirvesi Alman basınında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Ruhani ve Putin ile Ankara'da bir araya gelmesi, Almanya'da "Ürkütücü İttifak" başlıklarıyla medyada yer aldı.

4 Türkiye-Rusya yakınlaşması İngilizleri kıskandırdı İngiltere'nin isteğiyle 23 ülkenin Rus diplomatlarını sınır dışı ettiği dönemde, Erdoğan ile Putin'in samimiyeti BBC'nin haberine konu oldu.

5 Suudi Arabistan'tan sinema için ABD şirketine ruhsat 35 yıllık sinema yasağını kaldıran Suudi Arabistan, sinema salonlarını işletmesi için Amerikan şirketi Multi-Cinema'ya ruhsat verdi.

6 Terör yandaşlarına destek olanların pankartındaki hata Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan skandaldan sonra tutuklananlara özgürlük isteyen protestocuların eğitime ihtiyacı var.