Van'da PKK'ya ait mühimmat ve malzemeler bulundu

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 18 Ocak'ta Edremit ilçesindeki operasyonda terör örgütü üyesi "Elçin Elif" kod adlı Suzan Turgut ve "Avesta" kod adlı Sevgül Çakar'ın etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı.
ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ
Teröristlere ait mühimmat ve malzemelerin Şabaniye Mezarlığı yakınında gizlendiği bilgisi üzerine, söz konusu noktada arama yapıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Aramalarda, 2 el bombası, (telsiz ve saat ile düzenlenmiş 5 uzaktan kumandalı, 2 zaman ayarlı) 7 elektronik anahtar sistemi, 8 şarjör, 200 kalaşnikof fişeği, kırmızı kutu içerisinde 2 entegre, 3 röle, 5 elektronik devre, 25 adet fünye, 1 el telsizi ve 1 adet kütüklük ele geçirilmiştir."