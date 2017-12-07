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Van'da polisten 2 bin 312 öğrenciye kışlık giysi ve bot

Van Emniyet Müdürlüğü, Edremit ve İpekyolu ilçelerindeki 2 okulda tespit edilen 2 bin 312 öğrenciye kışlık giysi ve bot yardımında bulundu.

DHA | 07.12.2017 - 15:18..
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Van Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polis Şubesi ile Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, polis- öğrenci kaynaşmasını sağlamak, insanları suça ve diğer olumsuzluklara sürükleyen nedenleri ortadan kaldırmak amacıyla, ihtiyaç sahibi öğrenciler için yardım kampanyası başlattı.

Van'da polisten 2 bin 312 öğrenciye kışlık giysi ve bot

FAALİYETLER SÜRECEK

Polis ekipleri, bu kapsamda Edremit ilçesindeki 30 Ağustos İlk ve Ortaokulu ile İpekyolu ilçesi Tunca Uras İlk ve Ortaokulu'nda eğitim gören 2 bin 312 öğrenciye, kışlık mont, bot, kazak, pantolon dağıttı. Polisler, daha sonra öğrencilerle fotoğraf çektirerek, sohbet etti. Polis - öğrenci kaynaşması kapsamında öğrencilere yönelik sosyal faaliyetlerin devam edeceği belirtildi.

Van'da polisten 2 bin 312 öğrenciye kışlık giysi ve bot

Van'da polisten 2 bin 312 öğrenciye kışlık giysi ve bot

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