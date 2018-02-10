Van’da sahte 15 bin euro ele geçirildi

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile koordineli olarak yapılan çalışmalarda ilimize yüklü miktarda sahte para getirilerek, piyasaya sürülecek bilgisi elde edildi.

30 ADET 500 EURO ELE GEÇİRİLDİ

Elde edilen bu bilgiler doğrultusunda Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliği görevlilerimizce Ferit Melen Havalimanı’nda B.C., N.S. ve O.T. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şüpheli şahısların yapılan üst aramasında B.C. isimli şüpheli şahsın üzerinde sahte olduğu değerlendirilen 30 adet her biri 500 euro olmak üzere toplamda 15 bin sahte euro ele geçirilmiştir.





3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Gözaltına alınan B.C., N.S. ve O.T. isimli şüpheli şahısların haklarında hazırlanan tahkikat evrakları ile birlikte adli makamlara sevki sağlanacaktır. İlimiz merkezinde ve ilçelerimizde halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması, haksız kazanç sağlayan suç organizasyonlarına karşı yürütülen mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam etmektedir.” denildi.