taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
113.590
USD
3,8225
EURO
4,6841
ALTIN
161,57
PETR
62,5800

Van’da sahte 15 bin euro ele geçirildi

Van polisi ile Hakkari jandarma ekipleri tarafından ortaklaşa düzenlenen operasyonda sahte 15 bin euro ele geçirildi.

İHA | 10.02.2018 - 14:38..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile koordineli olarak yapılan çalışmalarda ilimize yüklü miktarda sahte para getirilerek, piyasaya sürülecek bilgisi elde edildi.

30 ADET 500 EURO ELE GEÇİRİLDİ

Elde edilen bu bilgiler doğrultusunda Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliği görevlilerimizce Ferit Melen Havalimanı’nda B.C., N.S. ve O.T. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şüpheli şahısların yapılan üst aramasında B.C. isimli şüpheli şahsın üzerinde sahte olduğu değerlendirilen 30 adet her biri 500 euro olmak üzere toplamda 15 bin sahte euro ele geçirilmiştir.

Van’da sahte 15 bin euro ele geçirildi


3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Gözaltına alınan B.C., N.S. ve O.T. isimli şüpheli şahısların haklarında hazırlanan tahkikat evrakları ile birlikte adli makamlara sevki sağlanacaktır. İlimiz merkezinde ve ilçelerimizde halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması, haksız kazanç sağlayan suç organizasyonlarına karşı yürütülen mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam etmektedir.” denildi.

Van’da sahte 15 bin euro ele geçirildi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Esad rejimi, İsrail jetini düşürdü

Esad rejimi, İsrail jetini düşürdü

135
NASA çalışanı Serkan Gölge'ye FETÖ'den hapis cezası

NASA çalışanı Serkan Gölge'ye FETÖ'den hapis cezası

102
Continental sadece Türkçe özür diliyor

Continental sadece Türkçe özür diliyor

204
ABD'nin YPG'li teröristlere verdiği silahlar imha edildi

ABD'nin YPG'li teröristlere verdiği silahlar imha edildi

38
Tillerson operasyonun durdurulmasını isteyecek

Tillerson operasyonun durdurulmasını isteyecek

140
Erdoğan, Afrin'de helikopterimizin düşürüldüğünü açıkladı

Erdoğan, Afrin'de helikopterimizin düşürüldüğünü açıkladı

53
Teröristlere gönderilen cesaret verici haplar yakalandı

Teröristlere gönderilen cesaret verici haplar yakalandı

51
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM