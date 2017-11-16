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Van'da şehit evinden Kürtçe ağıtlar yükseldi

PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Tankçı Er Surki'nin Van'da yaşayan ailesine acı haber verildi.

16.11.2017 - 09:00
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Irak'ın kuzeyindeki Gare bölgesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı nedeniyle Tankçı Er Surki şehit oldu.

ACI HABER ULAŞTI

Surki'nin şehadet haberi, Van Valisi Murat Zorluoğlu ve Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Salih Karataş tarafından ailesine iletildi.

Vali Zorluoğlu ve Korgeneral Karataş, şehidin merkez İpekyolu ilçesi Gündoğdu Mahallesi Seyran Sokağı'nda ikamet eden babası Adil ve annesi Sariya Surki'ye başsağlığı dileğinde bulundu.

Van'da şehit evinden Kürtçe ağıtlar yükseldi

KÜRTÇE AĞITLAR

Şehidin evinden çıkan Zorluoğlu, dışarıda Kürtçe ağıtlar yakan şehidin yakınlarına da başsağlığı diledi.

Zorluoğlu, daha sonra yaptığı açıklamada, "Şehidimize Mevlam rahmet eylesin, ailesine sabırlar ihsan eylesin. Milletimizin ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin başı sağ olsun." dedi.

Van'da şehit evinden Kürtçe ağıtlar yükseldi

ŞEHİDİN KANI YERDE KALMAYACAK

Terörle mücadelenin hız kesmeden devam edeceğini vurgulayan Zorluoğlu, şöyle konuştu: "Hiçbir şehidimizin kanı yerde kalmamıştır. Bu şehidimizin kanı da asla yerde kalmayacak, misliyle, fazlasıyla, katbekat fazlasıyla geri alınacak. Bu işin sonuna gelinmek üzere, bunu hepiniz görüyorsunuz. Allah'ın izniyle ve sizin desteğinizle, güvenlik kuvvetlerimizin mücadelesiyle bu terör belasından bu millet, bu bölge, bu devlet kurtulacak. Bunu artık çok net görüyoruz."

Van'da şehit evinden Kürtçe ağıtlar yükseldi

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