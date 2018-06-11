Van’da 'sıfır atık' dönemi başladı

Büyükşehir Belediyesi, daha önce ilk defa Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yerleşkelerinde hayata geçirilen “Sıfır Atık” projesini başkanlık hizmet binasında başlatarak ilklere ismini yazdırmayı başardı.

İSRAFIN ÖNÜNE GEÇİLECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde başlatılan proje ile kurumlarda ortaya çıkan atıkların ayrıştırılarak israfın önüne geçilmesi ve ekonomiye geri kazandırılması hedefleniyor.

Ülke genelinde projeyi ilk olarak hayata geçiren belediyelerden biri olduklarını ifade eden Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Selçuk Doğru, “Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Murat Zorluoğlu’nun talimatları doğrultusunda başkanlık hizmet binasında projeyi başlattık. Proje kapsamında sadece başkanlık binamıza 40 adet ayrıştırma kutusu bıraktık. Kutularımızın üzerine bilgilendirici levhalar da astık. Cam, plastik ve kağıt olmak üzere üç bölmeden oluşan atık kutularımız sayesinde ayrıştırma işlemini çöp atılırken başlatmış olduk. Bunun yanında binamızın girişinde bulunan bir alanda geçici atık depolama alanı yaparak yine burada cam, plastik, kağıt ve tıbbi atıkların ayrı ayrı biriktirildiği konteynerler yerleştirdik. Bu alanda çöpler günlük olarak ilgili toplayıcı firma tarafından alınarak ülke ekonomisine geri kazandırılacak.” dedi.

HEDEF SIFIR ATIK

“Sıfır Atık” projesi; israfın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesi veya minimize edilmesi, atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanmasını kapsayan atık yönetim felsefesi olarak tanımlanan bir hedeftir.

Sıfır atık yaklaşımının esas alınması ile; verimliliğin ve temiz ortam kaynaklı olarak performansın artması, israfın önüne geçildiğinden maliyetlerin azaltılması, çevresel risklerin azalmasının sağlanması, çevre koruma bilincinin kurum bünyesinde gelişmesine katkı sağlandığından çalışanların “duyarlı tüketici” duygusuna sahip olmasının sağlanması, Ulusal ve uluslararası pazarlarda kurumun “Çevreci” sıfatına sahip olmasının sağlanması, bu sayede saygınlığının arttırılması hedefleniyor.