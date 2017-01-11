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Van'da su deposu buz kalesine dönüştü

Van'da bir su deposu, aşırı soğuktan ötürü patlayan suların donmasıyla ilginç görüntüler ortaya çıktı.

AA | 11.01.2017 - 10:33
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Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 20 dereceye kadar düşmesi Van'da gölet, akarsu ve şelalelerin kısmen donmasına neden oldu.

BUZ KALESİ GÖRÜNÜMLÜ SU DEPOSU

Van'da aşırı soğuk nedeniyle boruları patlayan 20 metre yüksekliğindeki su deposu, akan suların donmasıyla "buz kulesi"ne dönüştü.

Van'da su deposu buz kalesine dönüştü

ESKİMO EVLERİNE DÖNDÜ

Donan sulardan dolayı tamamen buzla kaplanan su deposunun en alt katında eskimo evlerini aratmayan bir görüntü oluşurken, içeri giren çocuklar farklı bir mekanda oyun oynamanın tadını çıkardı.

Van'da su deposu buz kalesine dönüştü

Van'da su deposu buz kalesine dönüştü

Van'da su deposu buz kalesine dönüştü

 

Van'da su deposu buz kalesine dönüştü

Van'da su deposu buz kalesine dönüştü

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