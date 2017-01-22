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Van'da şüpheli paketten 20 günlük bebek çıktı

İpekyolu ilçesinde şüpheli paket ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri, puset içinde terk edilmiş 20 günlük kız bebek buldu.

22.01.2017 - 02:47
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Alipaşa Mahallesi'nde vatandaşlarca 155 Polis İmdat Hattı'na, bir binanın önüne şüpheli paket bırakıldığı ihbarı yapıldı.

Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri ilk incelemede paket sanılanın pusetle terk edilmiş bebek olduğunu gördü.

Polislerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekipleri, soğuktan donma tehlikesi geçiren bebeğe ilk müdahaleyi yaptı.

Van'da şüpheli paketten 20 günlük bebek çıktı

Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan bebeğin, sağlık kontrolleri yapıldı ve karnı doyuruldu.

Polis ekipleri 20 günlük kız bebeği, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı sevgi evine teslim etti.

Bebeği terk edenlerin bulunması için çalışmalar sürdürülüyor.

Van'da şüpheli paketten 20 günlük bebek çıktı

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