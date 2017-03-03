Van'da tedavi edilen kartallar doğaya salındı

Orman ve Su İşleri Bakanlığı 14. Bölge Müdürlüğü ekipleri ile vatandaşlarca Hakkari ve Siirt'ten Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezine getirilerek tedavileri yapılan kaya kartalları doğal ortamlarına bırakıldı.

Çatak ilçesindeki kayalık alana bırakılan kartallar, bir süre yamaçta bekledikten sonra uçarak gözden kayboldu.

"ÇİPLER YERLEŞTİRDİK"

Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürü Mustafa Şentürk, yaptığı açıklamada, vatandaşlardan yaralı yaban hayvanı buldukları takdirde durumu ekiplere bildirmelerini istedi.

Tedavileri yapılan kaya kartallarının doğal yaşam alanlarına bırakıldığını belirten Şentürk, "Doğaya salmadan önce de kartallara çipler yerleştirdik. Bu çipler ile kartalların nerede olduğu, nerelere gittiğini, beslenme durumlarını takip ederek sisteme kaydediyoruz." dedi.

"AVCILAR KURALLARA UYMALI"

Merkez Müdürü Doç. Dr. Lokman Aslan da kaya kartallarının tedavilerinin iki ay sürdüğünü anlattı.

Hayvanların tedavileri için koordineli çalışma yürüttüklerini aktaran Aslan, "Yaban hayatı bozulursa bütün dengeler de bozulacaktır. Avcıların, av sezonunu öğrenmeleri ve avcılık kurallarını bilmeleri gerekir. Geçen yıllara nazaran bu yıl ateşli silahlarla yaralanan yaban hayvanlarında azalmalar var. Bu durum bizleri sevindiriyor." diye konuştu.