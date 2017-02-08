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Van'da tekneler donan gölde mahsur kaldı

Van'da balıkçı tekneleri, yüzeyi kısmen buz tutan Erçek Gölü'nde mahsur kaldı.

08.02.2017 - 17:39
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  2. Yaşam

Van-Özalp karayolundaki Erçek Gölü'nün yüzeyi, dondurucu soğuk nedeniyle buz tuttu. Göl kıyısındaki bazı balıkçı tekneleri, buzlanma nedeniyle mahsur kaldı.

Van'da tekneler donan gölde mahsur kaldı

ZOR ANLAR YAŞADILAR

Teknelerini buz kütlelerinin arasından kurtarmaya çalışan balıkçılar, zor anlar yaşadı. Balıkçı Kemal Bağlayıcı, yaptığı açıklamada, ekmek teknelerini buzlardan kurtarmak için yoğun çaba sarf ettiklerini söyledi.

Van'da tekneler donan gölde mahsur kaldı

3 GÜNDÜR ÇIKAMIYORUZ

Olumsuz hava koşullarının kendilerini de etkilediğini belirten Bağlayıcı, "Geçen yıl buzlar bu kadar kalın seviyeye ulaşmamıştı. Bu sene kırabilmek için bayağı uğraşıyoruz. Aşırı buzlanma nedeniyle 3 gündür teknelerimizi olduğu yerden çıkaramıyoruz. Eninde sonunda teknelerimizi çıkarmayı başaracağız." diye konuştu.

Van'da tekneler donan gölde mahsur kaldı

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