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Van'da terk edilen kamyonette ele geçirilenler

Van'da dur ihtarına uymayıp kaçan kamyonette çok sayıda mühimmat bulundu.

11.06.2017 - 15:45
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Valilikten yapılan açıklamada, Güzelsu-Başkale yolu Murataldı Mahallesi yakınlarında şüphe üzerine durdurulmak istenen bir kamyonetin güvenlik güçlerinin "dur" ikazına uymayarak kaçtığı bildirildi.

AĞIR SİLAHLAR ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan takip sonucu kamyonetin Taşdöndüren Mahallesi yolunda terk edilmiş halde bulunduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Araçta yapılan aramada, Van bölgesindeki terörist gruplara aktarılacağı değerlendirilen 25 AK-47 piyade tüfeği ve bu tüfeğe ait 40 şarjör, 197 el bombası, 5 RPG-7 roketatar, 50 anti tank roket atar mühimmatı, 50 roketatar sevk fişeği, 2 bixi makinalı tüfek, 10 keskin nişancı dürbünü, 100 mekanik fünye, 100 metre saniyeli fitil, 36 paket plastik patlayıcı ve çok miktarda bakım malzemesi ele geçirilmiştir."

Van'da terk edilen kamyonette ele geçirilenler

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