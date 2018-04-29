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Van’da terör operasyonu: 14 gözaltı

Jandarma ve emniyetin ortak operasyonunda 14 kişi gözaltına alındı.

DHA | 29.04.2018 - 23:23..
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Van’ın Başkale ilçesi merkezli, İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen Van ve Bursa il Emniyet Müdürlükleri ekipleriyle koordineli terör operasyonu düzenlendi. ‘Şehit Jandarma Er Şevket Aybar’ adı verilen operasyonunda, PKK’nın şehir yapılanması çökertildi.

Van’da terör operasyonu: 14 gözaltı

14 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Polis ve jandarma ekiplerinin katıldığı KCK operasyonunda 14 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 3 av tüfeği, 15 cep telefonu, 11 sim kartı, 4 hafıza kartı, 2 CD, 7 video kaseti, terör örgütü propagandasına yönelik hazırlanmış muhtelif meteryaller ele geçirildi.

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