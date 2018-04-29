Aziz Yıldırım: Bu yıl Nutuk'u 3 defa okudum

1 Libya’da askeri uçak düştü: 3 ölü Ülkenin güneybatısında bir askeri uçağının düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

2 İspanya'da Barcelona şampiyonluğunu ilan etti Deportivo'yu mağlup eden Katalan ekibi, 1 maçı eksik olmasına rağmen 35. hafta sonunda şampiyonluğu garantiledi.

3 Tezcan: 24 Haziran'da sandıklardan sel gibi akacağız CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Tezcan, '24 Haziran günü sel olup sandıklara akacağız. Sel olup sandıklardan taşacağız' dedi.

4 G.Saraylılar derbi sonrası sokaklara indi Galatasaraylı taraftarlar, Beşiktaş'ı 2-0 yendikleri maçın ardından sokaklara inerek galibiyeti ve yaklaşan şampiyonluğu kutladı.

5 Mardin’de kaza: 12 yaralı Bir ticari taksi ile bir kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 12 kişi yaralandı.

6 Van’da terör operasyonu: 14 gözaltı Jandarma ve emniyetin ortak operasyonunda 14 kişi gözaltına alındı.