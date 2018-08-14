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Van'da PKK'ya operasyon: 15 gözaltı

Van'da belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.

İHA | 14.08.2018 - 12:04..
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Van'da PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Emniyet güçlerinin aldığı istihbarat sonucu belirlenen adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri 15 kişiyi gözaltına aldı.

TAM ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

Van Emniyet Müdürlüğü yaptığı açıklamada,  “14 Ağustos 2018 tarihinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK bölücü terör örgütünün 15 Ağustos 1984 tarihinde Siirt’in Eruh ilçesinde ve Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde gerçekleştirdiği silahlı eylemlerin yıl dönümünü bahane ederek güvenlik güçlerimize taş, molotof, EYP, havai fişek atmak suretiyle yasa dışı gösteriler gerçekleştireceği tespit edilen şahıslara yönelik, ilimiz merkezinde operasyon düzenlendi." denildi

Van'da PKK'ya operasyon: 15 gözaltı

15 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Çok sayıda verilerin elde edildiği belirtilen açıklamada, "Yapılan operasyonda toplam 15 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şüpheli şahısların ikamet ve üst aramalarında örgütsel bez parçaları ve çok sayıda dijital malzeme ele geçirilmiştir. Gözaltına alınan şüpheli şahısların işlemleri devam ediyor” ifadeleri kullanıldı.

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