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Van’da terör operasyonu: 19 gözaltı

Van'da PKK/KCK terör örgütüne yönelik çeşitli adreslere düzenlenen operasyonda 19 kişi gözaltına alındı.

08.03.2017 - 11:11
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Van’da terör operasyonu: 19 gözaltı

Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, çevik kuvvet ve özel harekat polisin desteği ile sabaha karşı PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyon düzenledi. Yürütülen çalışmalar kapsamında yapılan operasyonda 19 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİLER

Şahısların evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel materyal ele geçirildi. Şahıslar, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.

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