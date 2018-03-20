Van'da terör operasyonu: 19 gözaltı

Kendisini evine bırakan polislere ateş eden kişi yakalandı

1 ABD Venezuela'nın kripto parasını yasakladı Venezuela'daki yolsuzluk faaliyetleri ve yönetim zafiyeti gerekçesiyle 4 üst düzey kamu yetkilisini yaptırım listesine ekleyen ABD, kripto para birimi Petro'yu da yasakladı.

2 Meksikalı çocukların tehlikeli dönme dolabı Çocukların eğlence anlayışında güvenlik pek aradıkları bir durum değil. Bunun bir örneği de Meksika'dan...

3 ABD'li heyet Menbiç'e çıkarma yaptı Türkiye'nin Afrin'den sonra yeni hedef olarak ilan ettiği Afrin'de ABD'li komutanlar teröristlerle birlikte poz veriyor. ABD'nin bölgeden sorumlu komutanları Menbiç'e çıkartma yaptı.

4 Son dizisinin kıskandıran başarısı İspanya’nın en çok Antena Medya’ya satılan 'Fatmagül'den 2012 yılının en kafa karıştıran Berkun Oya’nın da senaryosunu üstlendiği gerilim ağırlıklı 'Son' dizisi de İspanya'ya satıldı.

5 CHP, Türkiye'nin sınırlarını korumasından rahatsız Bir siyasi partinin öncelikli amacı ülkesinin çıkarlarını korumak. Türkiye şu an tam olarak bunu yapıyor ve sınırlarını terörden arındırıyor. Buna engel olmak isteyenler içimizde..

6 En pahalı şehirler listesinde İstanbul 72'nci sırada Medya takip kurumu Ajans Press'in derlediği bilgilere göre dünyanın en ucuz şehri Şam olurken, en pahalı şehri geleneği bozmayarak Singapur oldu.