Van'da terör operasyonu: 2 PKK'lı öldürüldü

Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri ve Özel Harekât Polisleri Edremit İlçesi Eminpaşa Mahallesi'nde PKK'lı teröristlerin olduğu bir eve operasyon düzenledi.

TERÖRİSTLER ATEŞ VE EL BOMBASIYLA KARŞILIK VERDİ

Güvenlik güçlerinin teslim ol çağrısına PKK'lı teröristler ateşle ve el bombasıyla karşılık verince çatışma çıktı. Polis helikopterinin de havadan destek verdiği operasyon sırasında çıkan çatışmada, 2 PKK'lı terörist silah ve el bombalarıyla birlikte ölü olarak ele geçirildi.

Van'da terör operasyonu