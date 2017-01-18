taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
82.363
USD
3,7614
EURO
4,0254
ALTIN
146,97
PETR
55,6800

Van'da terör operasyonu: 2 PKK'lı öldürüldü

Van'da polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 2 PKK'lı terörist ölü olarak ele geçirildi.

18.01.2017 - 07:11
  1. Haberler
  2. İç Haber

Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri ve Özel Harekât Polisleri Edremit İlçesi Eminpaşa Mahallesi'nde PKK'lı teröristlerin olduğu bir eve operasyon düzenledi.

TERÖRİSTLER ATEŞ VE EL BOMBASIYLA KARŞILIK VERDİ

Güvenlik güçlerinin teslim ol çağrısına PKK'lı teröristler ateşle ve el bombasıyla karşılık verince çatışma çıktı. Polis helikopterinin de havadan destek verdiği operasyon sırasında çıkan çatışmada, 2 PKK'lı terörist silah ve el bombalarıyla birlikte ölü olarak ele geçirildi.

Van'da terör operasyonu

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yakalanan Reina saldırganının ilk ifadesi

Yakalanan Reina saldırganının ilk ifadesi

56
Ümit Kocasakal'dan Başkanlık sistemi eleştirisi

Ümit Kocasakal'dan Başkanlık sistemi eleştirisi

64
Kenya'da muhalefet partisinden seks boykotu

Kenya'da muhalefet partisinden seks boykotu

11
Milan'dan Fenerbahçe'ye Sosa yanıtı

Milan'dan Fenerbahçe'ye Sosa yanıtı

13
Kardashianlar’ın annesi evlilik kararı aldı

Kardashianlar’ın annesi evlilik kararı aldı

42
Hulusi Paşa'dan 20 km çıkışı

Hulusi Paşa'dan 20 km çıkışı

12
Nijerya savaş uçakları mülteci kampı vurdu

Nijerya savaş uçakları mülteci kampı vurdu

10
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM