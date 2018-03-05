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Van'da terör operasyonu: 6 gözaltı

Van'ın Başkale ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

AA | 05.03.2018 - 10:23..
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Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında terör örgütü PKK/KCK, örgütün sözde şehir ve mahalle yapılanması ve teröristlerin barınma alanlarına yönelik "Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Kemal Zeren" operasyonu gerçekleştirildiği belirtildi.

Operasyonda 6 şüphelinin gözaltına alındığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

ELE GEÇİRİLENLER

"Şüphelilerin evleri ile teröristlerin kullandığı sığınaklarda 50 kilogram amonyum nitratlı gübre ile hazırlanmış el yapımı patlayıcı düzeneği, AK-47 piyade tüfeği, bu tüfeğe ait 4 şarjör ile 109 fişek, 3 el bombası, muşta, güneş enerjisi paneli, terörist kıyafeti, 2 AK-47 piyade tüfeği hücum yeleği, uyku tulumu, yazlık ve kışlık olmak üzere askeri gömlek, 2 çift çorap, 3 tablet bilgisayar, propaganda içerikli 8 fotoğraf, 2 kitap ve 2 duvar saati, 9 cep telefonu, hafıza kartı, 3 taşınabilir bellek, 8 SIM kart, 7 CD, 16 video kaseti, teyp kaseti, 4 bin 149 paket sigara, kürek, kazma, keser, testere, 15 kalas, 700 gram çivi, şerit metre, 2 makas, çakmak, plastik süpürge, akü, şarjlı ampul, 10 pil, 25 metre kablo, 7 elektrik bandı, 3 piknik tüpü, 2 tabak, 2 kaşık, 2 su bardağı, tencere, tava, 2 çaydanlık, 20 gram çay, kavanoz granül kahve, yarım kilogram kesme şeker, yarım kilogram zeytin, yarım kilogram peynir, 2 lavaş, 600 gram makarna, 10 gram tuz, 15 gram pul biber ve gargara ilacı ele geçirilmiştir."

Van'da terör operasyonu: 6 gözaltı


Açıklamada, 12 kilogramlık 6 büyük tüp ile hazırlanarak yola tuzaklanmış bir el yapımı patlayıcının yerinde imha edildiği kaydedildi.

Van'da terör operasyonu: 6 gözaltı

Van'da terör operasyonu: 6 gözaltı

Van'da terör operasyonu: 6 gözaltı

Van'da terör operasyonu: 6 gözaltı

Van'da terör operasyonu: 6 gözaltı

Van'da terör operasyonu: 6 gözaltı

Van'da terör operasyonu: 6 gözaltı

Van'da terör operasyonu: 6 gözaltı

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