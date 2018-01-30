Van’da terör operasyonu: 9 gözaltı

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin bölgesinde terör örgütü PKK/PYD/YPG’nin eylem ve faaliyetlerinin önlenmesine yönelik ‘Zeytin Dalı Harekatı’ adı altında başlatılan operasyonu bahane ederek Van’da kamu kurum ve kuruluşları ile güvenlik güçlerine yönelik taşlı, silahlı ve molotoflu saldırı ve eylemlerin önlenmesine yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi.

9 KİŞİ YAKALANDI

Açıklamada, “Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde planlı ve eşzamanlı olarak yapılan operasyon sonucunda 9 kişi yakalanarak gözaltına alınmış. Şahısların ev ve üst aramalarında çıkan dijital materyallere ve örgütsel dokümanlara el konulmuştur.” denildi.