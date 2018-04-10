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Van'da terör örgütüne ait 7 sığınak imha edildi

Erciş ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah, mühimmat, patlayıcı ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

AA | 10.04.2018 - 10:02..
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Van'da terör örgütüne ait 7 sığınak imha edildi

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK'nın kış üstlenme alanlarına yönelik operasyonlar devam ediyor.

Bu kapsamda Erciş ilçesi Aladağlar bölgesinde "Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ahmet Çelik" operasyonu gerçekleştirildi.

Van'da terör örgütüne ait 7 sığınak imha edildi

ŞEMSİYELER DİKKAT ÇEKTİ

Operasyonda PKK'lı teröristlerce kullanılan 7 sığınak tespit edildi. Sığınaklarda, tabanca, 32 tabanca fişeği,18 makinalı tüfek fişeği, 4 roketatar sevk fişeği, 238 piyade tüfeği fişeği, bir piyade tüfeği şarjörü, roketatar mühimmatı, 11 tüp, 200 metre kablo, 86 pil, 2 rulo koli bandı, 4 adet şemsiye, şarjlı tornavida seti, 3 akım dönüştürücü, bir lehim ile çok miktarda gıda malzemesi ve muhtelif yaşam malzemesi bulundu.

Sığınaklar ise kullanılamaz hale getirildi.

Van'da terör örgütüne ait 7 sığınak imha edildi

Van'da terör örgütüne ait 7 sığınak imha edildi

Teröristlerin içi ısı geçirmez şemsiyesi

Van'da terör örgütüne ait 7 sığınak imha edildi

İHA’dan kaçmak için şemsiye kullandılar F-16’ya yakalandılar

Van'da terör örgütüne ait 7 sığınak imha edildi

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