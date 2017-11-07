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Van'da terör saldırısı: 1 şehit

PKK'ya yönelik operasyonda yaralanan İlçe Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutan Vekili Üsteğmen Sakallı, şehit düştü.

07.11.2017 - 08:50
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Van'da terör saldırısı: 1 şehit

Van'ın Çaldıran ilçesinde PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda yaralanan İlçe Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutan Vekili Üsteğmen Mehmet Sakallı, şehit oldu. Şehit Sakallı'nın naaşı, Van'daki törenin ardından memleketine uğurlandı.

SIZMA GİRİŞİMİ...

Valilikten yapılan açıklamada, Çaldıran ilçesi Harabekordon bölgesinde, dün saat 19.00 sıralarında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyon esnasında bölgeye sızma girişiminde bulunan PKK'lı teröristlere, güvenlik güçlerince anında karşılık verildiği belirtildi.

HASTANEDE ŞEHİT OLDU

Açıklamada şunlar kaydedildi: "Operasyon sırasında, Çaldıran Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutan Vekili Jandarma Üsteğmen Mehmet Sakallı, açılan ateş sonucu yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesi ve milletimize sabır ve başsağlığı diliyoruz."

OPERASYON DEVAM EDİYOR

Açıklamada, bölgede terör örgütü mensuplarına yönelik operasyonun devam ettiği vurgulandı.

Bu arada Şehit Üsteğmen Sakallı'nın cenazesi Van'da düzenlenen törenin ardından memleketi İzmir'e uğurlandı.

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