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Van’da terör suçundan aranan bir kişi yakalandı

Yol devriyesinin uygulamasında şüpheli hareketleri sonrası sorgulanan bir kişi, terör örgütü üyeliğinden araması olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı.

İHA | 21.07.2018 - 01:46..
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Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 21.07.2018 tarihinde saat 00.30 sıralarında Van-Erciş karayolu üzerinde, Ünseli Mahallesi girişinde icra edilen yol emniyet ve kontrol devriyesi esnasında yapılan uygulamada durdurulan 04 D 4954 plakalı araç içerisinde bulunan M. A. isimli şahsın şüpheli hareketleri sonrasında yapılan sorgulamasında, Silahlı Terör Örgütüne üye olmak suçundan dolayı Mersin 1. İnci Sulh Ceza Mahkemesince yakalamasının olduğu tespit edildi.

Muradiye jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan şahıs mevcutlu olarak savcılığa sevk edilecek.

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