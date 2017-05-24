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Van'da teröristler yol kesip araçları yaktı

Çaldıran İlçesi Tendürek bölgesinde yol kesen bir grup PKK’lı terörist, aralarında TIR’ların da bulunduğu bazı araçları ateşe verdi

24.05.2017 - 23:59
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Kırsal alandaki operasyonlar devam ederken, bugün saat 15.00 sıralırnada bir grup PKK’lı terörist, Van’ın Çaldıran ile Ağrı’nın Doğubeyazıt ilçeleri arasında bulunan Tendürek Dağı bölgesinde yol keserek araçları durdurmaya başladı.

Van'da teröristler yol kesip araçları yaktı VİDEO

Van'da teröristler yol kesip araçları yaktı

PKK’lı teröristler daha sonra aralarında TIR’ların da bulunduğu bazı araçları ateşe verdi. Olayın haber alınması üzerine bölgeye özel birlikler sevk edildi.

Güvenlik güçlerinin bölgeye gitmesi üzerine kaçan PKK’lı teröristlerin yakalanması için hava destekli operasyon başlatılırken, karayolu da trafiğe açıldı.

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