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Van'da teröristlere ait mühimmatlar ele geçirildi

Van'da terör örgütü propagandası yapan R.D.'nin evine baskın düzenlendi. Baskında silah ve mühimmatlar bulunurken, terör sempatizanı gözaltına alındı.

DHA | 28.03.2018 - 17:08..
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PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine ve örgüt propagandası yapanlara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Çaldıran ilçesi Kuskunkıran Mahallesi'nde oturan R.D.'nin evine polis operasyon düzenledi.

TERÖR SEVİCİLERE GEÇİT YOK

Sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen R.D. gözaltına alındı, evinde arama yapıldı.

Yapılan aramada, 1 G3 piyade tüfeği, 7 G3 piyade tüfeği şarjörü, 190 G3 fişeği, 3 kalaşnikof marka silaha ait şarjör, 78 kalaşnikof fişeği, 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Van'da teröristlere ait mühimmatlar ele geçirildi

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