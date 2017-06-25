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Van'da teröristlere operasyon

Van'da polis tarafından bir eve yapılan operasyonda eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist ölü olarak ele geçirildi.

25.06.2017 - 11:29
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Alınan bir ihbarı değerlendiren Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve Özel Harekat ekipleri İpekyolu İlçesi Selimbey Mahallesi'nde bir eve sabah saatlerinde operasyon düzenledi.

2 TERÖRİST ÖLÜ OLARAK ELE GEÇİRİLDİ

Evin etrafını saran polisler, içerdeki PKK'lı teröristlere "teslim ol" çağrısı yaptı. Teröristlerin ateşle karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Çatışmada 2 PKK'lı tetörist ölü olarak ele geçirildi. Örgüt mensuplarıyla birlikte çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

VALİLİKTEN YAPILAN AÇIKLAMA

"25.06.2017 tarihinde PKK / KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik devam eden çalışmalarda ilimiz İpekyolu ilçesi Selim bey mahallesi 579 sokak no :12 sayılı adreste kırsal örgüt mensubu olduğu ve ilimize eylem amacıyla geldiği tespit edilmiş, belirtilen adrese yapılan operasyon esnasında şahsın el bombası ve silahla karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada terörist ölü olarak ele geçirilmiştir."

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