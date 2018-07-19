Van'da teröristlere yardım ve yataklığa 6 tutuklama

PKK'lı 2 teröristin eylem amacıyla kente geldiği ihbarı üzerine 15 Temmuz günü sabaha karşı, Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Yalım Erez Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.
Evi ablukaya alan özel harekat polisleri, teröristlere 'teslim ol' çağrısında bulundu.
2 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
PKK'lı teröristler, güvenlik güçlerinin çağrısına el bombası atıp, ateşle karşılık verince çatışma çıktı. Karanlıktan faydalanıp kaçmaya çalışan 2 terörist, evin 100 metre ilerisinde dere yatağında etkisiz hale getirildi.
1 POLİS ŞEHİT OLDU
Teröristlere yardım ve yataklık yaptıkları belirlenen 7 kişi gözaltına alındı.
Çatışmada yaralan 3 Özel Harekat polisinden Ahmet Altun, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.
6 KİŞİ TUTUKLANDI
Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorguları tamamlanan 7 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 6'sı tutuklanırken,1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.