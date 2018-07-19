Ünlülerin sosyal medyada makyajsız poz verme akımına Ziynet Sali de dahil oldu.

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Van'da teröristlere yardım ve yataklığa 6 tutuklama

Bir polisin şehit olduğu ve 2 polisin de yaralandığı çatışmada öldürülen 2 teröriste yardım ve yataklık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 7 kişiden 6'sı tutuklandı.