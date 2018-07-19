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Van'da teröristlere yardım ve yataklığa 6 tutuklama

Bir polisin şehit olduğu ve 2 polisin de yaralandığı çatışmada öldürülen 2 teröriste yardım ve yataklık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 7 kişiden 6'sı tutuklandı.

DHA | 19.07.2018 - 15:02..
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PKK'lı 2 teröristin eylem amacıyla kente geldiği ihbarı üzerine 15 Temmuz günü sabaha karşı, Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Yalım Erez Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.

Evi ablukaya alan özel harekat polisleri, teröristlere 'teslim ol' çağrısında bulundu.

Van'da teröristlere yardım ve yataklığa 6 tutuklama

2 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

PKK'lı teröristler, güvenlik güçlerinin çağrısına el bombası atıp, ateşle karşılık verince çatışma çıktı. Karanlıktan faydalanıp kaçmaya çalışan 2 terörist, evin 100 metre ilerisinde dere yatağında etkisiz hale getirildi.

Van'da teröristlere yardım ve yataklığa 6 tutuklama

1 POLİS ŞEHİT OLDU

Teröristlere yardım ve yataklık yaptıkları belirlenen 7 kişi gözaltına alındı.

Çatışmada yaralan 3 Özel Harekat polisinden Ahmet Altun, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

6 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorguları tamamlanan 7 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 6'sı tutuklanırken,1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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