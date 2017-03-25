Van'da Türk bayrağını indiren PKK'lı tutuklandı

Siyasi konularda yaptığı gaflarla sık sık gündeme gelen Kılıçdaroğlu, dilini yönetemeyenlerin devleti yönetemeyeceğini ifade etti.

Türkiye'de ilk defa dalga enerjisinden elektrik üretilmesi için Dalga Enerji Santrali kurulacak.

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Sağlıklı bir diyetin püf noktaları

Sağlıklı bir şekilde forma girebilmek ve fazla kilolarınızdan kurtulabilmek için bu püf noktalara bir göz atın...