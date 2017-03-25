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Van'da Türk bayrağını indiren PKK'lı tutuklandı

Van'da seyir halindeki otobüste asılı olan Türk bayrağını indirdiği gerekçesiyle hakim karşısına çıkarılan PKK sempatizanı E.T., tutuklandı.

25.03.2017 - 12:51
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Erciş Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Adnan Menderes Mahallesi'nde, "seyir halindeki belediye otobüsünün camında asılı Türk bayrağının alenen aşağılanarak indirilmesi" üzerine Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

TUTUKLANDI

İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları geniş çaplı çalışma sonucu zanlı E.T'yi, "devletin egemenlik alametlerini aşağılamak ve terör örgütü propagandasını yapmak" suçlarından gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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