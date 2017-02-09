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Van'da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği 2 ayrı operasyonda 105 kilo 513 gram eroin ele geçirildi.

09.02.2017 - 10:20
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Van Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, Edremit İlçesi'ne bağlı Kurubaş mevkiinde çeşitli tarihlerde 2 ayrı operasyon gerçekleştirdi.

105 KİLO EROİN

Lisa ve Şila adlı özel eğitilmiş narkotik köpekleriyle yapılan aramada toplam 105 kilo 513 gram eroin ele geçirildi. İncelemelerini derinleştiren polis, eroinin Van'da teslim edileceği adreslere de operasyon yaptı.

Van'da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

9 GÖZALTI

Düzenlenen operasyonlarda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 9 kişi bugün geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye çıkarıldı.

Van'da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

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