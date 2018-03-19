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Van’da uyuşturucu operasyonunda 60 kilo eroin bulundu

Batı illerine uyuşturucu sevkiyatı yaptığı belirlenen kamyonda, kömür torbaları içerisinde zulalanmış 113 paket eroin bulunurken 3 kişi gözaltına alındı.

İHA | 19.03.2018 - 08:20..
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Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Van’da uyuşturucu operasyonunda 60 kilo eroin bulundu

ŞÜPHELİ KAMYON TAKİBE ALINDI

Bu çalışmalar kapsamında Van üzerinden batı illerine uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisini alan narkotik polisi, uyuşturucuyu Van merkeze götürecek olana hafif ticari kamyoneti takibe aldı.

Van’da uyuşturucu operasyonunda 60 kilo eroin bulundu

YAKLAŞIK 60 KİLO EROİN BULUNDU

Kamyonet Van-Hakkari karayolu üzerinde bulun Kurubaş Geçidi mevkiinde durdurularak arama yapıldı. Narkotik dedektör köpeği ’Efes’in de yardımı ile kamyonette yapılan aramada kömür torbaları içerisinde zulalanmış 113 paket halinde 59 kilo 470 gram eroin ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alınırken, tahkikatın başlatıldığı belirtildi.

Van’da uyuşturucu operasyonunda 60 kilo eroin bulundu

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