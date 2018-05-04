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Van'da yakalanan 14 kişiden 10'u PKK'dan tutuklandı

Van'da terör örgütü PKK'ya yapılan operasyonda 14 kişiden 10'unun tutuklandığı bildirildi.

AA | 04.05.2018 - 22:34..
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İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/KCK'nın şehir yapılanmasına yönelik operasyonda 14 zanlının gözaltına alındığı belirtildi.

Van'da yakalanan 14 kişiden 10'u PKK'dan tutuklandı

ŞÜPHELİLERİN 10'U TUTUKLANDI

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi;
"İl Jandarma Komutanlığınca, Van ve Bursa İl Emniyet müdürlüklerinin desteğinde, PKK/KCK terör örgütü üyelerine ve terör örgütünün şehir ve mahalle yapılanmasına yönelik Başkale merkezli icra edilen Şehit Jandarma Er Şevket Albar Operasyonu'nda gözaltına alınan 14 şüphelinin adliyedeki işlemleri tamamlanmış olup, söz konusu şüphelilerden 10'u tutuklanmıştır."

Açıklamada, halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik terörle mücadele faaliyetlerinin devam edeceği kaydedildi.

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