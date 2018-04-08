Van'da yedi okula daha kütüphane yapıldı

101 okul 101 kütüphane projesi devam ediyor. Öğrencilerim kitap okumaları ve dünyalarını zenginleştirmek için kurulan kütüphanelere yenileri ekleniyor. Öğrencileri kitap okumaya özendirmek için başlatılan proje, kaldığı yerden sürüyor.

KİTAP OKUMA SEVGİSİ

101 Okul, 101 Kütüphane kampanyası sayesinde çocuklar kitaba daha çok zaman harcıyor. Van'da ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin kitap okuma sevgisi gün geçtikçe büyüyor.

Hem öğretmenler hem de veliler, başlatılan projeyi gönülden destekliyor. 'Okumak Özgürlüktür' sloganıyla kitap okuma sevgisi aşılanıyor. Hayata geçirilen proje sayesinde yedi okula daha kütüphane açıldı.

ERKEN YAŞTA BAŞLAYAN OKUMA ALIŞKANLIĞI

Kurulan kütüphanelerde daha çok zaman geçiren öğrencilerin, kitapla olan dostlukları artıyor. 101 Okul, 101 kütüphane projesiyle kitaba verilen önem vurgulandı.



