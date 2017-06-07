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Van'da yeşil listedeki terörist öldürüldü

Van'da öldürülen teröristler arasında bölücü terör örgütünün sözde Van sivil savunma birlikleri sorumlusunun da yer aldığı tespit edildi.

07.06.2017 - 13:27
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Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) yapılan bilgilendirmeye göre, Çatak ilçesi kırsalındaki hava destekli operasyon kapsamında 27 Mayıs'ta hava harekatı düzenlendi.

10 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Harekatta, savaş uçaklarıyla 10 PKK'lı terörist öldürüldü. Öldürülen terör örgütü üyeleri arasında sözde Van sivil savunma birlikleri (YPS) sorumlusu "Demhat Faraşin-Hasan" kod adlı Abdurrahim Aslan'ın da olduğu belirlendi.

Aslan'ın, İçişleri Bakanlığının "Aranan Terörist" listesinde yeşil kategorisinde yer aldığı bildirildi.

Van'da yeşil listedeki terörist öldürüldü

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