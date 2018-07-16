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Van’da şehit olan iki güvenlik korucusunun failleri öldürüldü

Dün sabaha karşı düzenlenen operasyonla öldürülen teröristlerin, 2017'nin Mart ayından bu yana şehit edilen 2 sivil ile güvenlik korucusunun katilleri olduğu belirlendi.

İHA | 16.07.2018 - 10:14..
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Van’da şehit olan iki güvenlik korucusunun failleri öldürüldü

Van’ın İpekyolu ilçesinde 15 Temmuz 2018 tarihinde sabaha karşı gerçekleştirilen operasyonda ölü ele geçirilen teröristlerin, yapılan kriminal incelemeler sonucunda 2017 yılı mart ayından bu yana katledilen 2 sivil vatandaş ile şehit edilen 2 güvenlik korucusunun failleri olduğu ortaya çıktı.

"DETAYLI ANALİZE TABİ TUTULDU"

Van Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Serhildan-Erdal kod isimli Bilal Şimşek ve Numan-Rubar kod isimli Metin Ünalmış oldukları belirlenen teröristlerin, operasyonun yapıldığı alanda, üzerlerinde ve yanlarında ele geçirilen silah, şarjör ve polise açtıkları ateşten geriye kalan boş kovanların önce Van Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğünde, ardından da Erzurum Kriminal Polis Laboratuvarında detaylı analize tabi tutulduğu ifade edildi.

Açıklama şöyle:

“Yapılan kapsamlı inceleme sonucunda; Serhildan-Erdal kod isimli Bilal Şimşek isimli örgüt mensubunun yanında ele geçirilen KGU 545 ibareli Glock marka silahın, 20 Mart 2017 tarihinde Hacıbekir Mahallesi Karlıova Sokak Devrim Market önünde Ömer Altay isimli vatandaşımızın, 28 Temmuz 2017 tarihinde Karşıyaka Mahallesi Karlıova 1. Sokak üzerinde Taner Özgel isimli vatandaşımızın, 13 Mart 2018 tarihinde Şabaniye Mahallesi Melen 2. Sokak’taki evinin önünde Metin Ertaş isimli güvenlik korucumuzun ve son olarak 16 Mart 2018 tarihinde Hacıbekir Mahallesi Veysel Karani Sokak’taki bir market içerisinde Fuat Kılağus isimli güvenlik korucumuzun şehit edilmesi olaylarında kullanılan silah olduğu tespit edildi. 15 Temmuz 2018 tarihinde Van Emniyet Müdürlüğüne bağlı terörle mücadele ve özel hareket şube müdürlükleri tarafından İpekyolu ilçesi Bostaniçi Mahallesi’nde gerçekleştirilen terör operasyonu, 2 bölücü terör örgütü mensubunun ölü ele geçirilmesiyle başarıyla sonlandırılırken, 4 masum vatandaşımızın kanları da yerde kalmamış oldu.”

TÜM GÜN ARAMA YAPILDI

Açıklamada, çatışmanın yaşandığı alanda güvenlik güçlerince gün boyu detaylı arama faaliyeti gerçekleştirildiği kaydedilerek, “Aramalarda 2 Glock marka silah, bu silahlara ait 4 şarjör ve 52 dolu fişek ile 7 boş kovan, teröristler üzerinde ise el yazması örgütsel doküman ve 3 bin 750 TL para ele geçirildi.” ifadelerine yer verildi.

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