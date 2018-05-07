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Van'daki aşiret düğününde takılanlar göz kamaştırdı

Van'da gerçekleşen aşiret düğününde gelin ve damada 500 bin TL değerinde para ve kilolarca altın takıldı.

İHA | 07.05.2018 - 22:21..
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AK Parti Milletvekili Aday Adayı Şaban Kahraman’ın oğlu Onur Kahraman ile Zümrüt Bayram için düğün töreni yapıldı.

3 BİN 500 DAVETLİ

Kırda gerçekleşen düğüne katılan davetliler, okunan Türkçe ve Kürtçe şarkılar eşliğinde halaylar çekerek doyasıya eğlendi. 3 bin 500 kişinin katıldığı ve kilolarca altın ile 500 bin TL paranın takıldığı gelin ve damadın mutlulukları ise gözlerinden okundu.

Van'daki aşiret düğününde takılanlar göz kamaştırdı

3 GÜN 3 GECE DÜĞÜN

Kırda yapılan ve 3 gün 3 gece devam eden düğüne Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Salih Karataş, Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdür Yardımcısı, siyasetçiler, kanaat önderleri, dernek başkanları, STK temsilcileri, vatandaşlar ve çok sayıda davetli katıldı.

Van'daki aşiret düğününde takılanlar göz kamaştırdı



Van'daki aşiret düğününde takılanlar göz kamaştırdı

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