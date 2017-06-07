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Van'daki çatışmada yaralanan asker şehit oldu

Başkale ilçesinde çıkan çatışmada yaralanan 1 asker şehit düştü.

07.06.2017 - 12:24
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Başkale'ye 30 kilometre uzaklıktaki Yolmaçayır ve Gedikbaşı mahalleleri arasındaki kırsal alanda bugün sabah saatlerinde operasyonda olan askerlerle, bir grup PKK'lı terörist arasında çatışma çıktı.

YARALANAN ASKER ŞEHİT OLDU

Çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre yaralanan 1 asker yaralanmış, 2 PKK'lı terörist ölü ele geçirildi. Yaralı uzman çavuş, askeri helikopterle Van YYÜ Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Uzman çavuş, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılımayarak şehit oldu. Çatışmanın sürdüğü bölgeye havadan ve karadan takviye birlikler sevk edildi.

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