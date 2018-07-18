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Van'daki çatışmada yaralanan polis memuru şehit oldu

PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan polis memurlarından Ahmet Altun, tedavi gördüğü hastanede kurtarılamayarak şehit oldu.

DHA | 18.07.2018 - 10:15..
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Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, PKK'lı 2 teröristin eylem amacıyla kente geldiği ihbarı üzerine 15 Temmuz günü sabaha karşı, Yalım Erez Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.

EV ABLUKAYA ALINDI

Evi ablukaya alan özel harekat polisleri, teröristlere 'teslim ol' çağrısında bulundu. PKK'lı teröristler, güvenlik güçlerinin çağrısına el bombası atıp, ateşle karşılık verince çatışma çıktı.

Van'daki çatışmada yaralanan polis memuru şehit oldu

2 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Karanlıktan faydalanıp kaçmaya çalışan 2 terörist, evin 100 metre ilerisinde dere yatağında öldürüldü. Teröristlere yardım ve yataklık yaptıkları belirlenen 6 kişi de gözaltına alındı.

3 POLİS YARALANDI

Çatışmada yaralan 3 Özel Harekat polisi hastaneye kaldırıldı.

Tedavisi süren polis memurlarından Ahmet Altun, bugün sabaha karşı doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Şehit olan polis memuru Altun'un Kahramanmaraş nüfusuna kayıtlı olduğu ifade edildi.

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