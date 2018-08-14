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Van'daki kazılarda Urartular'ın ayak izine rastlandı

Van Kalesi'nde yürütülen kazı çalışmalarında, Urartu soylularının yaşadığı belirlenen alanda ayak izi bulundu.

AA | 14.08.2018 - 15:54..
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Van Kalesi'nin güneyinde yer alan eski Van şehrindeki höyük ve sitadel alanda yürütülen kazı çalışmalarıyla kentin 7 bin yıl öncesine uzanan tarihi, yaşamsal özellikleri ve ev sahipliği yaptığı medeniyetlerin mimari özellikleri gün yüzüne çıkartılıyor.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Van Bölgesi Tarih ve Arkeoloji Merkezi Müdürü Doç. Dr. Erkan Konyar başkanlığında yürütülen kazılarda, Urartu soylularının yaşadığı belirlenen alanda ayak izine rastlandı.

Van'daki kazılarda Urartular'ın ayak izine rastlandı

"26 SANTİMETRE UZUNLUĞUNDA"

Konyar, yaptığı açıklamada, 2015 yılından bu yana kalede kazıların devam ettiğini söyledi.

Bu yılki kazılarda Urartu soylularının yaşadığı komplekste bir ayak izine rastladıklarını anlatan Konyar, "Bu kompleksteki kerpiç duvarları açarken Urartu soylusuna ait olduğunu düşündüğümüz 26 santimetre uzunluğunda ve 36 numara olduğunu tespit ettiğimiz bir ayak izini gün yüzüne çıkardık. Bölgede yapılan kazılarda ilk defa doğrudan insana ait bir izin ortaya çıkarılması çok önemli." dedi.

Van'daki kazılarda Urartular'ın ayak izine rastlandı

"MÜZEYE TESLİM EDİLECEK"

Ayak izi yapısının antropologlarca inceleneceğini anlatan Konyar, "Yapılan incelemelerin ardından ayağın yapısıyla ilgili bir tespit ortaya konulabilir. Ayak izi şu an bulunduğu yerden kesilerek alındı. Laboratuvarda gerekli incelemelerin ardından müzeye teslim edilecek. Bu ayak izinin manevi anlamda önemi büyük. Çünkü Urartular'a ait bir iz." diye konuştu.

Van'daki kazılarda Urartular'ın ayak izine rastlandı

Van'daki kazılarda Urartular'ın ayak izine rastlandı

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