taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
117.216
USD
3,9205
EURO
4,8188
ALTIN
165,64
PETR
66,0400

Van'daki operasyonda ele geçirilenler

Van'ın İpekyolu ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda patlayıcı yapımında kullanılan çok sayıda malzemenin ele geçirildiği bildirildi.

AA | 16.03.2018 - 19:40..
  1. Haberler
  2. İç Haber

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kent merkezi ile ilçelerinde meydana gelebilecek terör olaylarının önlenmesi amacıyla gerçekleştirilen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

TERÖRİSTLERE NEFES YOK

Açıklamada şu bilgilere yer verildi: "Terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 15 Mart'ta Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce Karşıyaka Mahallesi'nde metruk bina ve bahçesinde yapılan aramada patlayıcı yapımında kullanılan 30 çakmak gazı dolum tüpü, 615 gram belirsiz toz madde, çok sayıda metal bilye, yaklaşık 2 metre uzunluğunda kablo, orta boy jelikan bidon, ağzı bant ile sarılı küçük şeffaf bidon ele geçirilmiştir."

Van'daki operasyonda ele geçirilenler

Van'daki operasyonda ele geçirilenler


Açıklamada halkın huzuru, devletin selameti için her türlü terör olayını önlemeye yönelik çalışmaların kararlıkla sürdürüldüğü ve gerekli tüm tedbirlerin alındığı vurgulandı.

Van'daki operasyonda ele geçirilenler

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Beton mikserinin altında kalan adam öldü
Hatay'ın Samandağ ilçesinde beton mikserinin çarptığı yaşlı adam yaşamını yitirdi.
Van'da 20 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
Van'ın Çatak Emniyet Amirliği ekiplerince bir kamyonda yapılan aramada 20 bin 900 paket kaçak sigara bulundu.
Mehmetçik yaralı teröriste pansuman yaptı
Kuzey Irak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon devam ederken, çatışmada yaralanan teröriste ilk tıbbi müdahale askerler tarafından yapıldı.
MHP milletvekili Ekmeleddin İhsanoğlu kalp krizi geçirdi
6. Küresel Bakü Forumu'na katılan Ekmeleddin İhsanoğlu, konuşması esnasında rahatsızlanarak göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Hakan Çalhanoğlu'ndan Arsenal'e harika gol

Hakan Çalhanoğlu'ndan Arsenal'e harika gol

21
Özel sektörde 2018 maaşları

Özel sektörde 2018 maaşları

168
Adli tıpçı profesörden Madonna'ya suçlama

Adli tıpçı profesörden Madonna'ya suçlama

141
Melike Kuvvet'in itibarı cenazesinde iade edildi

Melike Kuvvet'in itibarı cenazesinde iade edildi

89
AYM'den ikinci Şahin Alpay kararı

AYM'den ikinci Şahin Alpay kararı

76
'35 bin terörist, o tünellerden Türkiye'ye girecekti'

'35 bin terörist, o tünellerden Türkiye'ye girecekti'

129
Afrin'e gelirken poz veren YPG'li kadın teröristler öldürüldü

Afrin'e gelirken poz veren YPG'li kadın teröristler öldürüldü

151
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM