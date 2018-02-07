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Van’daki otobüs ve parklarda ücretsiz internet

Van Büyükşehir Belediyesi, otobüs ve parklarda ücretsiz internet (Wi-Fi) dönemini başlatıyor.

İHA | 07.02.2018 - 15:27..
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Teknoloji odaklı çalışmalarını her geçen gün artıran Van Büyükşehir Belediyesi, bu alandaki hizmetlerine bir yenisini daha ekledi.

Van’daki otobüs ve parklarda ücretsiz internet

ÜCRETSİZ Wi-Fi

Yapılan çalışmalar kapsamında Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından belediye otobüslerinde ve parklarda WI-FI hizmeti verilecek. Teknik çalışmaların tamamlanmasının ardından Vanlılar, 95 otobüs ve 21 parkta Wi-Fi hizmeti alabilecek.

Van’daki otobüs ve parklarda ücretsiz internet

OTOBÜS VE PARKLARDA ÜCRETSİZ OLACAK

Teknolojinin her geçen gün insan hayatında önemli bir yere doğru ilerlediğini belirten Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın, “Özelikle gençlerimizin bilgiye daha hızlı ulaşması adına bu hizmeti otobüs ve parklarımızda verme kararı aldık. Yapılan teknik çalışmanın ardından en kısa zamanda park ve otobüslerimizde Wİ-Fİ hizmeti vermeye başlayacağız. Van’ımıza hayırlı uğurlu olsun.” dedi.

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