Van’daki otobüs ve parklarda ücretsiz internet

Teknoloji odaklı çalışmalarını her geçen gün artıran Van Büyükşehir Belediyesi, bu alandaki hizmetlerine bir yenisini daha ekledi.

ÜCRETSİZ Wi-Fi

Yapılan çalışmalar kapsamında Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından belediye otobüslerinde ve parklarda WI-FI hizmeti verilecek. Teknik çalışmaların tamamlanmasının ardından Vanlılar, 95 otobüs ve 21 parkta Wi-Fi hizmeti alabilecek.

OTOBÜS VE PARKLARDA ÜCRETSİZ OLACAK

Teknolojinin her geçen gün insan hayatında önemli bir yere doğru ilerlediğini belirten Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın, “Özelikle gençlerimizin bilgiye daha hızlı ulaşması adına bu hizmeti otobüs ve parklarımızda verme kararı aldık. Yapılan teknik çalışmanın ardından en kısa zamanda park ve otobüslerimizde Wİ-Fİ hizmeti vermeye başlayacağız. Van’ımıza hayırlı uğurlu olsun.” dedi.