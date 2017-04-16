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Van'daki saldırıyla ilgili 17 kişi gözaltında

Van'ın Muradiye ilçesinde AK Parti İlçe Başkanı İbrahim Vanlı ve beraberindeki koruculara yönelik saldırı sonrası 17 kişi gözaltına alındı.

16.04.2017 - 08:37
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Olay, saat 22.15 sıralarında Muradiye İlçesi Açıkyol Mahallesi'nde meydana geldi. Ak Parti İlçe Başkanı İbrahim Vanlı, mahallede referandum çalışması yaptıktan sonra, beraberindeki partililer ve güvenlik korucularıyla iki araçla dönüşe geçti. Mezarlık bölgesine gelindiğinde, pusu kuran PKK'lı teröristler, uzun namlulu silahlarla araçları çapraz ateşe aldı. Saldırıda İbrahim Vanlı'nın aracının önünde giden korucuları taşıyan araç, isabet aldı. Araçtaki Başkan Vanlı'nın yeğeni olan güvenlik korucusu Adnan Vanlı şehit oldu, 1 korucu da yaralandı.

17 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Saldırının ardından bölgeye güvenlik güçleri, sevk edildi. Mahallenin giriş ve çıkışları tutulurken, Terörle Mücadele, Özel Harekat ve jandarma ekipleri, geniş çaplı ortak operasyon düzenledi. Operasyonda, olayla ilgili olarak 17 kişi gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelilerin sorguları sürüyor.

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