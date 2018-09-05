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Van'daki Şeytan Köprüsü'ne asfalt döküldü

PKK'ya destek veren belediyelere atanan kayyumlar, vatandaşı hizmetle tanıştırdı. Bölgede her cadde ve sokağa asfalt döküldü.

Haber Merkezi | 05.09.2018 - 07:58..
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Van'daki Şeytan Köprüsü'ne asfalt döküldü

Terör örgütü PKK'ya destek verdiği belirlenen HDP'li belediyelerin belirlenmesi üzerine harekete geçen İçişleri Bakanlığı, kayyum görevlendirmeleri yapmıştı.

Göreve başlayan kayyumlar, bölgede yaşayan vatandaşların hizmet almasını sağladı.

TARİHİ KÖPRÜYE ASFALT

Birçok projenin hizmete alındığı kayyum atanan belediyelerden biri de Van'ın Muradiye Belediyesi.

Kentte asflat çalışmalarına hız veren Muradiye Belediyesi, asfaltsız nokta bırakmamaya kararlı.

Çalışmalar kapsamında tarihi Şeytan Köprüsü'ne de asfalt döküldü.

Van'daki Şeytan Köprüsü'ne asfalt döküldü

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