Van'daki Şeytan Köprüsü'ne asfalt döküldü

3 ayrı suçtan aranan E.K., tatil için gittiği otelde yakalanmamak için kimliğini kullandığı ortağının da aranan şahıs çıkması sonucu, yakayı ele verdi.

PKK'ya destek veren belediyelere atanan kayyumlar, vatandaşı hizmetle tanıştırdı. Bölgede her cadde ve sokağa asfalt döküldü.

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CHP: Ankara ve İstanbul'u alacağız

Daha önce kaybettiği seçimlerle ilgili olarak "Yiğit düştüğü yerden kalkar" ifadesini kullanan CHP Grup Başkanvekili, bu seçimlerde öncelikli hedeflerinin büyükşehirler olduğunu açıkladı.