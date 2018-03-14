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Van'daki terör operasyonunda 18 kişi gözaltına alındı

Jandarma ve polis ekiplerinin Van'da yaptığı terör operasyonunda 18 kişi gözaltına alındı.

İHA | 14.03.2018 - 23:23..
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Alınan ihbar üzerine harekete geçen emniyet ekipleri Van'ın merkez ve Saray ilçesined PKK terör örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 18 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

Van'daki terör operasyonunda 18 kişi gözaltına alındı

ÖRGÜTSEL DÖKÜMANLAR ELE GEÇİRİLDİ

Van Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü'nün PKK/KCK terör örgütü üyelerine, örgütün şehir ve mahalle yapılanmalarına yönelik Şehit Jandarma Er Hamdi Sağlam Operasyonu'nun icra edildiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada, "18 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda yapılan ev aramalarında; 5 av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 1 dürbün, 2 dizüstü bilgisayar, 3 tablet bilgisayar, 24 cep telefonu, 23 CD/DVD, 4 hafıza kartı, 6 taşınabilir bellek, 9 video kasedi, 2 banknot (1 ABD Doları), terör örgütü propagandası için hazırlanmış 24 eşya, terör örgütünü simgeleyen 18 bez parçası ve çok miktarda örgütsel doküman ele geçirilmiştir” denildi.

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