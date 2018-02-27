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Van'dan muhteşem kar manzaraları

Van'da etkisini artıran kar yağışının ardından kent merkezi ve dağlık bölgeler beyaz örtüyle kaplandı.

AA | 27.02.2018 - 12:00..
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Van'da şehir merkezine oranla kırsal kesimlerde daha fazla yağan kar, hayatı olumsuz etkiledi. Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, il genelinde kar nedeniyle ulaşımın sağlanamadığı 141 mahallede karla mücadele ekiplerinin çalışma yürüttüğü bildirildi. Karla mücadele ekiplerinin kapalı yollarda aralıksız çalışma yürüttüğü belirtilen açıklamada, yoğun kar ve tipi nedeniyle kapanan 133 yolun ulaşıma açıldığı kaydedildi.

KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER OLUŞTU

Van'da yoğun kar yağışıyla birlikte şehir beyaza büründü ve dağlık bölgelerde kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Van'dan muhteşem kar manzaraları

Van'dan muhteşem kar manzaraları

Van'dan muhteşem kar manzaraları

Van'dan muhteşem kar manzaraları

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