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Van'da 3 teröristin vurulma anı

Van'ın Muradiye İlçesi'nde güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda PKK'lı öldürülen 3 teröristin görüntüleri ortaya çıktı.

18.05.2017 - 08:32
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Van'da 3 teröristin vurulma anı

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Muradiye İlçesi Babacan Mahallesi kırsalında PKK'lı teröristlerin kullandığı bir mağara tespit edilerek bölgeye operasyon düzenlendi. Jandarma ve özel harekat polislerince ortaklaşa düzenlenen operasyonda, güvenlik güçlerinin 'teslim ol' çağrılarına teröristler ateşle karşılık verince, çatışma çıktı.

3 PKK'lının öldürüldüğü operasyonun görüntüleri VİDEO

TÜFEK VE ROKETATAR ELE GEÇİRİLDİ

Çatışmada 3 terörist öldürüldü. Teröristlerle birlikte, bir M-16 piyade tüfeği, iki AK-47 piyade tüfeği ve bir roketatar ele geçirildi.

Öldürülen teröristlerin geçen 15 Nisan tarihinde güvenlik korucusu Adnan Vanlı'nın şehit olduğu, Muradiye Ak Parti İlçe Başkanının konvoyuna yönelik saldırıyı düzenlediği ve ilçede eylem hazırlığı içerisinde oldukları belirtildi.

Teröristlerin vurulduğu anlar ve sonrasındaki görüntüler paylaşıldı.

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