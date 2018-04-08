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Van'ın 4 ilçesinde 15 bin 608 paket sigara ele geçirildi

Jandarma kuvvetleri, Van'ın Muradiye, Özalp, Geveş ve Başkale ilçelerinde 15 bin 808 paket kaçak sigara ele geçirdi.

İHA | 08.04.2018 - 15:18..
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Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışmaları aralıksız devam ediyor.

MİNİBÜSE ZULALANMIŞ 13 BİN 950 PAKET SİGARA

Bu çalışmalar kapsamında, Muradiye Alpaslan Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, uygulama noktasına yaklaşan şüpheli minibüs içerisinde bulunan kamyon filtrelerinin arasına zulalanmış vaziyette 7 bin 750 paket kaçak sigara ele geçirilmiş olup, başka bir şüpheli minibüste ise aracın taban kısmına zulalanmış vaziyette 6 bin 200 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Van'ın 4 ilçesinde 15 bin 608 paket sigara ele geçirildi

12 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan; Özalp, Gevaş ve Başkale ilçe Jandarma Komutanlıkları ekiplerince devam eden yol emniyet kontrol uygulama noktalarında ise bin 858 paket kaçak sigara olmak üzere toplamda 15 bin 808 paket kaçak sigara ele geçirildi. Meydana gelen olaylar hakkında 12 şüpheli şahıs gözaltına alınmış olup, şüpheliler hakkında gerekli adli ve idari işlemler başlatıldığı belirtildi.

Van'ın 4 ilçesinde 15 bin 608 paket sigara ele geçirildi

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