Van'ın çehresi değişecek

İçişleri Bakanlığınca kanun hükmünde kararname (KHK) kapsamında Erciş Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Mehmet Şirin Yaşar'ın talimatıyla ilçede vatandaşlara daha önce görmedikleri hizmeti sunabilmek için çalışmalara hız verildi.

ALT VE ÜST YAPISI YENİDEN DİZAYN EDİLECEK

İlçe halkının yaşam kalitesini arttıracak yeni sosyal alanların oluşturulmasına öncelik veren belediye, bir yandan da şehrin alt ve üst yapısını yeniden dizayn etmeye çalışıyor.

SOSYAL VE EKONOMİK YAPISINA DEĞER KATACAK

Belediye Başkan Vekili Yaşar yaptığı açıklamada, geliştirdikleri 14 projenin ihtiyaç kaynaklı olduğunu, bunların bölgenin sosyal ve ekonomik yapısına değer katacağını söyledi.

ULAŞIM İMKANI SAĞLANACAK

Yaşar, "Kadın eve kapanmış ve nefes alacak alan bulamıyor. Mutlu olmayan kadın mutlu bir aile yaratamıyor. Mutsuz bir aileden de teröre yönelen çocuklar çıkıyor. Bu nedenle kadınlar için projeler geliştirdik. 5 kadın toplum merkezi yaptık. Kadın artık eve kapanmıyor, hem sosyalleşiyor hem de meslek öğreniyor. Devletin görevi sadece kamu hizmetini almaya hazır olanlara hizmet sunmak değil, ihmal edilen dezavantajlı kesimlere de gitmektir. Kadın plajımız da bu fikirden çıktı. Kadının plaja gitmesi için ulaşım imkanı sağlayacağız." diye konuştu.