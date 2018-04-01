taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
114.930
USD
3,9551
EURO
4,8758
ALTIN
168,60
PETR
69,4400

Van'ın en güzel kedisi seçildi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi tarafından 3'üncüsü düzenlenen Van Kedisi Güzellik Yarışması'nda en güzel kedi seçildi.

AA | 01.04.2018 - 06:43..
  1. Haberler
  2. Yaşam

İpekyolu Belediyesi Shopping Fest alanında Büyükşehir Belediyesi desteğiyle düzenlenen yarışmada Van kendileri podyuma çıktı.

Biri mavi bir sarı renkli gözleriyle insanların dikkatini çeken Van kedileri, nevruz tatili için kente gelen İranlı turistlerin de ilgi odağı oldu.

Van'ın en güzel kedisi seçildi

Van'ın en güzel kedisi seçildi

Van'ın en güzel kedisi seçildi

"AMACIMIZ DUYARLILIK OLUŞTURMAK"

Jüri oylaması öncesinde konuşan YYÜ Van Kedisi Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, tüm Van kedilerinin güzel olduğunu belirtti.

Farkındalık oluşturmak amacıyla yarışmayı düzenlediklerini söyleyen Kaya "Bu yıl 3’üncüsünü düzenlediğimiz yarışma, festival programına denk geldi. Van kedisi güzellik yarışmalarını her yıl geleneksel olarak düzenliyoruz. Amacımız Van kedisiyle ilgili duyarlılık oluşturmak, bilinç düzeyini artırmak, insanlara hayvan sevgisini aşılayabilmek. Yoksa çirkin Van kedisi yok zaten." dedi.

Kaya, yarışmada kedisi en güzel seçilen birinciye tam altın, ikinciye yarım altın ve üçüncüye çeyrek altın verileceğini kaydetti.

Tek tek podyuma çıkarak hünerlerini sergileyen Van kedileri, jüri tarafından oylamaya tabi tutuldu.

Van'ın en güzel kedisi seçildi

"SATIN ALMAYIN, SAHİPLENİN"

Yapılan oylamada 92 puan alan "Sezar" isimli kedi birinci seçildi.

Kedinin sahibi Yasemin Özdemir, Sezar’ı sokakta bulup büyüttüğünü belirterek, "Kedi güzellik yarışmasına olan ilgiden dolayı çok mutlu olduk. Buradan hayvanseverlere çağrım olacak. 5 aydır Sezar ile birlikteyim. Bu sürede hayatımın değiştiğini söyleyebilirim. Kedileri satın almayın, sahiplenin lütfen." diye konuştu.

Vatandaşlar, yarışmanın çok güzel olduğunu ve her yıl düzenlenmesini istedi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kosova Cumhurbaşkanı: FETÖ ulusal güvenliğimize tehdittir

Kosova Cumhurbaşkanı: FETÖ ulusal güvenliğimize tehdittir

52
İtalya'da mahkum Somalili, 17 yıl sonra suçsuz bulundu

İtalya'da mahkum Somalili, 17 yıl sonra suçsuz bulundu

66
Teksas'ta polisin çevirdiği silahlı sürücü öldürüldü

Teksas'ta polisin çevirdiği silahlı sürücü öldürüldü

67
Barcelona'yı yenilgiden Messi kurtardı

Barcelona'yı yenilgiden Messi kurtardı

6
Ibrahimovic ABD'deki ilk maçında yeni takımını sırtladı

Ibrahimovic ABD'deki ilk maçında yeni takımını sırtladı

6
İki çocuğunu Vatan Caddesi'nin ortasına bırakıp kaçtı

İki çocuğunu Vatan Caddesi'nin ortasına bırakıp kaçtı

18
Erkek arkadaşını dakikalarca tokatladı

Erkek arkadaşını dakikalarca tokatladı

22
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM