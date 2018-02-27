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Vanlı askerin hudut tekmili hayran bıraktı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Hatay'da çeşitli karakol ve birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulundu.

AA | 27.02.2018 - 13:39..
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Vanlı askerin hudut tekmili hayran bıraktı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Hatay'da bulunan Zeytin Dalı Harekatı'nda görevli çeşitli karakol, birlik, ordu ve tugay komuta yerleri ile TSK Sağlık Komutanlığı Seyyar İlk Yardım Hastanesi'nde inceleme ve denetlemeler yaptı.

VANLI ASKERDEN HUDUT TEKMİLİ

Komuta yerlerinde birlik komutanları ve personelle bir araya gelen Orgeneral Akar, nöbet tutan Vanlı askerin hudut tekmilini dinledi. Tekmili çok beğenen Orgeneral Akar asker ile bir süre sohbet etti.

Vanlı askerin hudut tekmili hayran bıraktı

Vanlı askerin hudut tekmili hayran bıraktı

(Hudut tekmili: "Asil Türk milletinin namus ve şerefini, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, sorumluluk bölgemde korumakla görevli gözetleyiciyim, gözüm sorumluluk bölgemde, kulağım komutanda, vatan ve millet uğruna seve seve can vermeye hazırım komutanım!")

Vanlı askerin hudut tekmili hayran bıraktı

Vanlı askerin hudut tekmili hayran bıraktı

Vanlı askerin hudut tekmili hayran bıraktı

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